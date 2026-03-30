走りと快適性を両立したスポーツモデル2026年3月26日から4月6日まで（現地時間・一般公開日）、タイ・バンコクで開催されている「第47回バンコク国際モーターショー2026」において、トヨタのタイ法人は注目モデルのひとつとして「ヤリス ATIV HEV GRスポーツ」を展示しました。東南アジア市場で高い人気を誇るコンパクトセダンの最新ハイブリッド仕様であり、さらにスポーティな装いを加えた本モデルは、多くの来場者の関心を