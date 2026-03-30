◇セ・リーグ阪神12―6巨人（2026年3月29日東京D）高卒5年目で初の開幕スタメンをつかんだ阪神・中川が、3試合続けて「6番・左翼」で先発し、2―1の3回1死満塁から左中間突破の2点二塁打を放った。赤星が1ストライクから投じたフォークを攻略。通算8打席目で今季初安打を刻むと同時に、記念すべき巨人戦初打点もゲットした。「もう、ランナーを還すことだけを意識して、打席に入った。どんな形でもいいので、チームに貢