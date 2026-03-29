ねぐせ。が、本日29日に開催された自身初の主催フェス＜HOT de GOOD fest. 2026＞にて、新曲「青春バイブレーション」を4月8日(水)に配信リリースすることを発表した。ライブでも初披露された「青春バイブレーション」は、彼ららしいポジティヴなエネルギー全開のアッパーチューン。新生活が始まる4月の季節に、力強く心のギアを入れてくれるような1曲だ。▲「青春バイブレーション」ジャケットまたジャケット写真もあわせて公開と