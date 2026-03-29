アニメ『桃源暗鬼』〜日光・華厳の滝編〜が日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて2026年10月から開始することが発表された。【写真】特別衣装を着る岡本信彦＆伊東健人3月29日開催のAnimeJapan2026 ポニーキャニオンブースにて発表されたもので、一ノ瀬四季役・浦和希、皇后崎迅役・西山宏太朗が登壇した桃源暗鬼ステージで、新キャラクター・キャストの発表時には、羅刹学園非常勤講師・印南幽役に伊東健人が