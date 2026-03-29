『桃源暗鬼』日光・華厳の滝編は10月放送開始 新キャラ役は岡本信彦・伊東健人
アニメ『桃源暗鬼』〜日光・華厳の滝編〜が日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて2026年10月から開始することが発表された。
【写真】特別衣装を着る岡本信彦＆伊東健人
3月29日開催のAnimeJapan2026 ポニーキャニオンブースにて発表されたもので、一ノ瀬四季役・浦和希、皇后崎迅役・西山宏太朗が登壇した桃源暗鬼ステージで、新キャラクター・キャストの発表時には、羅刹学園非常勤講師・印南幽役に伊東健人が担当することが発表され、コメント映像が流れた。
猫咲波久礼役を担当する岡本信彦は、なんとステージにサプライズ登場。最近始まったアフレコの話等で会場を沸かせた。
『桃源暗鬼』はシリーズ累計発行部数550万部を突破した「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く新世代のダークヒーロー鬼譚で、2025年7月より京都編、10月より練馬編が放送されていた。
【写真】特別衣装を着る岡本信彦＆伊東健人
3月29日開催のAnimeJapan2026 ポニーキャニオンブースにて発表されたもので、一ノ瀬四季役・浦和希、皇后崎迅役・西山宏太朗が登壇した桃源暗鬼ステージで、新キャラクター・キャストの発表時には、羅刹学園非常勤講師・印南幽役に伊東健人が担当することが発表され、コメント映像が流れた。
『桃源暗鬼』はシリーズ累計発行部数550万部を突破した「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で人気連載中の漆原侑来による漫画を原作とし、日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く新世代のダークヒーロー鬼譚で、2025年7月より京都編、10月より練馬編が放送されていた。
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