どんな国で、どんな企業で働いていても、仕事をしていれば「予想外の事態」はつきものです。こうした場面で、日本の職場では「我慢すること」が評価されやすい場面も少なくありませんが、これではせっかくの成長のチャンスを手放してしまいます。本記事では、元マッキンゼーパリ・現OECD職員星歩氏の著書『世界基準の仕事術』（大和出版）より、世界で活躍する人材が逆境をどう乗り越えているか、そのマインドをみていきましょう。