どんな国で、どんな企業で働いていても、仕事をしていれば「予想外の事態」はつきものです。こうした場面で、日本の職場では「我慢すること」が評価されやすい場面も少なくありませんが、これではせっかくの成長のチャンスを手放してしまいます。本記事では、元マッキンゼーパリ・現OECD職員星歩氏の著書『世界基準の仕事術』（大和出版）より、世界で活躍する人材が逆境をどう乗り越えているか、そのマインドをみていきましょう。

「ただ我慢するだけ」ではキャリアが開けない

15年勤めた仏Googleを離れ独立…ロシア人メンターの教え

困難な状況に直面したとき、その出来事そのものよりも重要なのは、それをどう受け止め、どう行動するかです。私が出会った、フランスのGoogleで15年間働いていたロシア人のメンターは、その象徴的な存在です。

大手テック企業が相次いで大規模なリストラを実施していた時期、彼女は希望退職制度を利用し、長年勤めたGoogleを自ら去る決断をしました。安定したキャリアを手放すことは、誰にとっても簡単な選択ではありません。彼女にとっても、それは大きな人生の転機だったはずです。

その後、彼女は立ち止まることなく、新たな挑戦を次々と始めました。現在は、スタートアップの取締役員であり、アドバイザーであり、エンジェル投資家でもあります。そして、「自由」というテーマで毎週ニュースレターを何百人もの人に届けています。

会うたびに、彼女は以前にも増して充実した日々を送り、より一層輝いています。長年勤めた会社からの退職、それを失敗と捉えるか、それともチャンスに変えるかは、人それぞれだと思います。

「文化の違い」の捉え方で、結果は大きく変わる

フランス人CIOを前に課題を次々指摘…チャンスを失ってしまったドイツ人パートナー

また、さまざまなプロジェクトで直面する困難は、大きな成長の機会でもあります。異なる文化や価値観を持つ人々と仕事をする国際的なプロジェクトでは、そうした困難がより顕在化します。

ドイツ人のパートナーとともに、フランスのクライアント向けのITコスト削減プロジェクトに携わったことがあります。プロジェクト開始早々の会議で、そのドイツ人パートナーは、プロジェクト上の課題をフランス人のCIOの前で、ためらうことなく次々と指摘していきました。

内容自体は決して間違っていませんでしたが、その伝え方は非常に直接的なものでした。その結果、CIOの表情は次第に硬くなり、最終的には会議の途中で席を立ち、その場を後にしてしまいました。以降、十分なインプットを得られないまま、プロジェクトを進めざるを得ない状況に陥ってしまったのです。

文化やコミュニケーションの違いは、国際プロジェクトにおいて避けられないものです。しかし、その違いを「障害」と捉えるか、相手を理解するための「手がかり」と捉えるかで、結果は大きく変わります。

相手の背景や価値観に目を向け、その立場を尊重しながら対話を重ねる姿勢こそが、このプロジェクトの成功には必須要件でした。

「我慢する」「耐える」日本の美学では状況は変わらない

予期せぬ異動や転職、慣れない環境、思うように進まない仕事、そして各プロジェクトで発生する問題。こうした出来事は、どうしてもネガティブに受け止めがちです。しかし、それらは同時に、自分の働き方や価値観を見直すきっかけにもなり得ます。

そして場合によっては、より自分らしいキャリア、自分にとって成功と思えるキャリアを築くための、最初の一歩になることもあります。

日本の職場では、「我慢すること」「耐え続けること」が評価されやすい場面も少なくありません。けれども、ただ耐えるだけでは、状況は何も変わりません。成果を出し続ける人ほど、こうした状況を「負の資産」として抱え込むのではなく、「成長のチャンス」として捉え直しています。

何が自分を消耗させているのか、それは自分の努力で改善できるものなのか、それとも環境そのものを見直す必要があるのか。こうした問いを自分に投げかけながら、より良い働き方を探求し続ける。

その姿勢こそが、困難を乗り越え、次のステージへ進むための原動力になるのです。

［図表］逆境は「負の資産」ではなく「成長チャンス」 出典：『世界基準の仕事術』（大和出版）より抜粋

星 歩

元マッキンゼーパリ・現OECD職員