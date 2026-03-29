3月31日に新体制初となる10作目のシングル「半透明スワロフスキー」のリリースを控える、SAY-LAの小椋妃奈乃 。スポニチ東京本社でのソロインタビューで語ったのは、新曲に込めた密やかな誓いだった 。担当するDメロの歌い出しは、お互いの見えない部分を補填し合うというアイドルとファンの関係性に深く共感し、「ここからが私の共感タイム」とひときわ強い感情を込めてマイクを握っている 。（推し面取材班）リリースイベン