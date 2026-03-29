日本代表のMF田中碧（リーズ）が、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦を振り返った。現地時間28日、日本代表はスコットランド代表とグラスゴーの『ハムデン・パーク』で対戦。FIFAワールドカップ2026に出場する相手との貴重なテストマッチとなった。経験の少ない選手も先発した中、田中もボランチの一角で先発出場。藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）とのコンビでビルドアップや中盤でのボール奪取に貢献。日