日本代表は現地３月28日、スコットランド代表とグラスゴーで対戦している。日本は前半を０−０で終えたなか、HTに３人を交代。伊藤洋輝→鈴木淳之介、渡辺剛→谷口彰悟、そして、佐野航大との交代で、久々に代表復帰の三笘薫が投入された。 背番号７の途中出場に、ネット上では以下のような声があがった。「期待しかない！」「待ってました！」「思っていたより早めの投入だな」「三笘入るのはアツい」「遂にキター！」