「遂にキター！」「頼むぞー」久々に代表復帰の三笘薫、スコットランド戦で後半スタートから登場！ ファン期待「ゴール決めてくれ」
日本代表は現地３月28日、スコットランド代表とグラスゴーで対戦している。
日本は前半を０−０で終えたなか、HTに３人を交代。伊藤洋輝→鈴木淳之介、渡辺剛→谷口彰悟、そして、佐野航大との交代で、久々に代表復帰の三笘薫が投入された。
背番号７の途中出場に、ネット上では以下のような声があがった。
「期待しかない！」
「待ってました！」
「思っていたより早めの投入だな」
「三笘入るのはアツい」
「遂にキター！」
「楽しみだー」
「ゴール決めてくれ」
「久しぶりに見られた！」
「頼むぞー！」
「得点に期待」
多くのファンが活躍を期待しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集！
日本は前半を０−０で終えたなか、HTに３人を交代。伊藤洋輝→鈴木淳之介、渡辺剛→谷口彰悟、そして、佐野航大との交代で、久々に代表復帰の三笘薫が投入された。
背番号７の途中出場に、ネット上では以下のような声があがった。
「期待しかない！」
「待ってました！」
「思っていたより早めの投入だな」
「三笘入るのはアツい」
「遂にキター！」
「楽しみだー」
「ゴール決めてくれ」
「久しぶりに見られた！」
「頼むぞー！」
「得点に期待」
多くのファンが活躍を期待しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集！