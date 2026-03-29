◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）35歳の阪神・伏見が大きなガッツポーズをつくった。9回、一発出れば逆転という緊迫の場面で岸田を空振り三振に仕留めてゲームセット。ミットに勝利ボールを収めたまま喜んだ。オリックス、日本ハムを経て今季から加入。新天地での初マスク初勝利は、格別なものだった。「今日は特別な試合だって自分に言い聞かせていた。凄く緊張感がある野球ができた。昨日（27日）