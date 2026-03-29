「ドバイターフ・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）外枠から好スタートを決め、ガイアフォースが果敢にハナを切る形。マイペースでレースをつくり、そのまま４コーナーをパスすると、直線残り１Ｆ手前までしぶとく先頭をキープ。ただ、外枠からブルーの勝負服オンブズマンが襲いかかると、最後は後続に飲み込まれて６着に終わった。勝ったのはそのビュイック騎乗のオンブズマン、２着はクドワー、３着はアンドレアスヴェサリ