アニメ『名探偵コナン』の公式Xが28日に更新され、本日28日に都内で開幕した大型アニメイベント『アニメジャパン』にて『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーと遭遇した映像を公開した。【動画】公開された『コナン』×『名探偵プリキュア！』遭遇映像公式Xでは「名探偵と遭遇？！AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見」と動画を投稿。動画では『コナン』のテーマソングが流れると、コナン君