コナン君『名探偵プリキュア！』奇跡の遭遇映像公開
アニメ『名探偵コナン』の公式Xが28日に更新され、本日28日に都内で開幕した大型アニメイベント『アニメジャパン』にて『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーと遭遇した映像を公開した。
【動画】公開された『コナン』×『名探偵プリキュア！』遭遇映像
公式Xでは「名探偵と遭遇？！AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見」と動画を投稿。動画では『コナン』のテーマソングが流れると、コナン君とキュアアンサーの2ショットが実現した。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【動画】公開された『コナン』×『名探偵プリキュア！』遭遇映像
公式Xでは「名探偵と遭遇？！AnimeJapan2026の会場で気になる名探偵を発見」と動画を投稿。動画では『コナン』のテーマソングが流れると、コナン君とキュアアンサーの2ショットが実現した。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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