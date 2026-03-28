名古屋の中心でSLが轟く！名古屋市中区栄にある名古屋市科学館において2026年3月28日、新施設「鉄道ひろば」がオープンしました。【写真】これが貴重なB6蒸気機関車の運転台です名古屋市科学館は、その名のとおり名古屋市が運営する公立の博物館です。世界最大級のプラネタリウムに加えて、日本が開発した最大級のロケットである「H-IIBロケット」を野外展示するなど、国内有数の規模を誇る博物館です。その名古屋市科学館の