JR根岸線新杉田、京急本線金沢八景の鉄道両駅を結ぶ新交通システムが横浜シーサイドライン（企業名。路線名は金沢シーサイドラインとも）だ。沿線には横浜市金沢区の工場・倉庫街が広がるほか、水族館・遊園地の八景島シーパラダイスも。そんなシーサイドラインが、ファンや地域に感謝するイベントが「シーサイドラインフェスタ2026」。並木中央駅が最寄りの車両基地を会場に2026年４月11日、車両展示や体験コーナー、ステージプロ