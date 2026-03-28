¥Ï¥Þ¤Î¿·¸òÄÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¡¡²£ÉÍ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬Íè·î11Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë
JRº¬´ßÀþ¿·¿ùÅÄ¡¢µþµÞËÜÀþ¶âÂôÈ¬·Ê¤ÎÅ´Æ»Î¾±Ø¤ò·ë¤Ö¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²£ÉÍ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê´ë¶ÈÌ¾¡£Ï©ÀþÌ¾¤Ï¶âÂô¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤â¡Ë¤À¡£±èÀþ¤Ë¤Ï²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶è¤Î¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë³¹¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¿åÂ²´Û¡¦Í·±àÃÏ¤ÎÈ¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡Ö¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¡£ÊÂÌÚÃæ±û±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò²ñ¾ì¤Ë2026Ç¯£´·î11Æü¡¢¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤äÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¼çºÅ¤Ï²£ÉÍ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¶âÂô¡¢°ë»Ò¤ÎÎ¾¶èÌò½ê¤ä²£ÉÍ¶âÂô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÌ¡ºÍ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ²»³ÚÂâ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¶âÂô¸©Î©¶âÂôÁí¹ç¹â¹»¤ä²£ÉÍÁÏ³Ø´Û¹â¹»¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
Å´Æ»¡ÊË¡Îá¾å¤Ïµ°Æ»¡Ë´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¼ÖÎ¾Àö¾ô¡Êµ¡¡ËÂÎ¸³¤äºî¶È¼ÖÎ¾¾è¼ÖÂÎ¸³¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤¬Å´Æ»³Æ¼Ò¶¦±é¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢11¼Ò¤¬»²²Ã¡£JRÅìÆüËÜ²£ÉÍ»Ù¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÅÅ¥Á¥ã¥ó¡×¤¬Í§¾ð½Ð±é¤¹¤ë¡£
Å´µ°Æ»³Æ¼Ò¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÅ´Æ»¤à¤¹¤á¡×´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¤Û¤«ÀéÍÕÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢°ËÆ¦µÞ¹Ô¡¢°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤Î£´¼Ò¤¬¥³¥é¥Ü¡£¥ß¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥¥éÅ´¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ê¥¢¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡×¡ÊGREEN¡ßEXPO 2027¡££³·î19Æü¡Á£¹·î26Æü¤Ëµì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀß¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¥Ã«¶è¡¢°°¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ÎPR¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¿·¿ùÅÄ¡Á¶âÂôÈ¬·Ê10.8¥¥í¤Î²£ÉÍ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢1973Ç¯¤Î¡Ö²£ÉÍ»ÔÁí¹ç·×²è¡×¡¢1983Ç¯¤Î¡Ö¤è¤³¤Ï¤Þ21À¤µª¥×¥é¥ó¡×¤ÇÎ×³¤Éô³«È¯¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¡Ê·úÀß¡Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢1989Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¶âÂôÈ¬·Ê¤«¤éµþµÞ¶âÂôÈ¬·Ê¤Þ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯£²·î¤Ë¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ìó150¥á¡¼¥È¥ë±ä¿¤µ¤ì¤Æ¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈµþµÞËÜÀþ¤¬ÀÜÂ³¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó±èÀþ¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÀþÌ¾¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿å¾å¡Ê¿åºÝ¡Ë¤òÁö¤ë»ÔÂç°å³ØÉô¡ÁÈ¬·ÊÅç¤È³¤¤Î¸ø±àÆî¸ý¡ÁÌîÅç¸ø±à¤¬°ìÈÖ¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸