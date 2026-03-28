24年に他界したフリーアナウンサーの押阪忍さん（享年89） の妻でタレントの栗原アヤ子（くりはら・あやこ）さんが21日に死去したと27日、所属事務所が発表した。85歳。東京都出身。葬儀は近親者のみで済ませている。栗原さんは1959年にタレントとしてデビュー。女性アナウンサータレントの先駆けとしてテレビ・ラジオ等で幅広く活動した。63年に忍さんと結婚。71年にはエス・オー・プロモーションを設立し、同社取締役副社長