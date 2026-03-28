（全2回の第1回）＊＊＊上手さと面白さが共存する、現在においては希少なものまねを披露するミラクルひかる（45）。家族が楽器を嗜んでいたことで、歌や音楽が好きだった幼少時からものまねをしており、小学生の時にその面白さに目覚めた。世に知られるようになった「宇多田ヒカル」では本人からも絶賛されるほど。ミラクルのものまねはこの先、どこへ向かっていくのか。【画像】インパクトが強すぎる…？工藤静香、笠置シヅ子