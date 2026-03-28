元阪神の林威助氏が振り返る、台湾「中信兄弟」での監督経験台湾プロ野球（CPBL）の富邦ガーディアンズで副領隊（副GM）を務めるのは、2003年から2013年に阪神に在籍した林威助氏だ。2014年に母国・台湾へ戻ると中信兄弟でプレー。現役引退後に同球団の2軍監督を経験。2021年に1軍監督に就任すると、チームを年間王者へと導いた。人気球団を率いる重圧は、想像以上に大きかったようだ。台湾で屈指の人気を誇る中信兄弟。前身の