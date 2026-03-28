客の理不尽なクレームは厄介だが、それに乗っかる店側が最悪だと目も当てられない事態になる。投稿を寄せた西日本の60代男性は、数年前に某大手家電量販店が入ったビルの施設管理をしていた。そのときに最悪な体験をした。その日は18時からひとり勤務だった。閉館時間の22時を10分ほど回っていたため、男性が施錠しようと巡回していると、突然30代の夫婦が現れたという。「約束していたのに断られた」客からの電話で事態は急展開「