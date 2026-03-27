◇パ・リーグロッテ３―１西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・サブロー新監督（49）が本拠地で開幕戦でうれしい監督初勝利を挙げた。開幕投手に抜てきしたドラフト2位ルーキー・毛利海大（22＝明大）が気迫の投球を見せ5回70球4安打無失点の力投。開幕マスクを託した松川が決勝点含む2打点、ポランコが8回に貴重なソロで試合を決めた。試合後、新指揮官は「もうそれはうれしいです。うれしいけど、僕が