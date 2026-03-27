◇パ・リーグ ロッテ３―１西武（2026年3月27日 ZOZOマリンスタジアム）

ロッテ・サブロー新監督（49）が本拠地で開幕戦でうれしい監督初勝利を挙げた。

開幕投手に抜てきしたドラフト2位ルーキー・毛利海大（22＝明大）が気迫の投球を見せ5回70球4安打無失点の力投。開幕マスクを託した松川が決勝点含む2打点、ポランコが8回に貴重なソロで試合を決めた。

試合後、新指揮官は「もうそれはうれしいです。うれしいけど、僕が勝ったことよりも、毛利が勝てたことがうれしいです」と自身の初勝利よりも22歳左腕のプロ初勝利に目を細めた。

改めて毛利について「いや、もう一番ドキドキしてました、僕が。おそらく大丈夫かな、大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱり強心臓の持ち主ですね」称賛。大役抜てきは「僕が一番期待してたと思うんですよ。どっちかなとは思ってたけども、例えば他のピッチャー行ってたとしても、その結果はわからないですけど、毛利の方がワンチャン勝てるんじゃないかなっていう僕の勘もあったんで。結構反対されたんですけどね」とうれしいそうに裏話を披露した。