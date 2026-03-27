Snow Manの目黒蓮さんは3月27日、自身のInstagramを更新。眼鏡ブランド「Zoff」の新CMオフショットを公開しました。【写真】目黒蓮のCMオフショット「可愛くて困ったあああ」目黒さんは「Zoffの新CMが4月3日から放送開始します！」と報告し、7枚の写真を投稿。1〜3枚目では、眼鏡やサングラスをスタイリッシュに掛けこなすソロショットを披露しました。さらに「テーマも雰囲気もとてもかわいくて何より今回はわんちゃんが協力して