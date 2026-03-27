オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿が話題の子ザル「パンチ」で一躍有名になった、市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年３月27日にXを更新し、サル山について「小学生以下限定」の観覧エリアを導入すると発表した。「保護者は出入口前の待機スペースまで」市川市動植物園は、人工保育から群れに馴染もうとする生後約半年のパンチがSNS中心に注目され、来園者が急増したことで知られる。週末には入園待ちの列ができる