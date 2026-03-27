NHK Eテレの教育番組「みいつけた！」で4代目のスイちゃんを務めた、子役の増田梨沙が、小学校卒業を報告。最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】増田梨沙、最新ショット＆『SPY×FAMILY』アーニャ役の姿歴代最長となる5年間、スイちゃんを務め、2024年3月に番組を卒業した増田。ミュージカル『SPY×FAMILY』でアーニャ・フォージャー役を演じたことでも話題になった。増田梨沙、最新ショットを公開2026年3