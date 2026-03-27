ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム」に出演し話題となっているＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が２７日、「ＲＩＳＥＥＬＤＯＲＡＤＯ」（２８日、両国国技館）を前に公開計量に臨んだが、同番組でキスした相手で、ラウンドガールを務める川瀬もえが背後にいるという展開が繰り広げられた。公開計量の際には「明日は俺が全部もっていく」と宣言し、後ろにいた川瀬に「ねえ？」と問いか