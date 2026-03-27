ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「ラブパワーキングダム」に出演し話題となっているＲＩＳＥスーパーライト級王者の白鳥大珠（３０）が２７日、「ＲＩＳＥ ＥＬＤＯＲＡＤＯ」（２８日、両国国技館）を前に公開計量に臨んだが、同番組でキスした相手で、ラウンドガールを務める川瀬もえが背後にいるという展開が繰り広げられた。

公開計量の際には「明日は俺が全部もっていく」と宣言し、後ろにいた川瀬に「ねえ？」と問いかけたが互いに照れ笑い。その後、自身のＳＮＳで「後ろにいんだもん ＲＩＳＥやると思ったよ」と綴っていた。

番組内で白鳥はモテ男ぶりを存分に発揮し、元ＡＫＢ４８でグラビアアイドルの永尾まりやと２０秒のロングキスを交わしたことなどが話題に。川瀬とは風呂場での濃厚なキスが反響を呼んでいた。元ＯＮＥバンタム級王者のカピタンと対戦するが、２６日の公式会見では出演の反響で四面楚歌となっている状況を明かした。「なんか、なぜかわかんないんですけど、日本でやるのに、カピタン応援が多い。それとＲＩＳＥからも今回カピタンを応援していいと煽られてる。全部が敵。しっかり勝って、俺が全部奪ってやろうと思ってます。マジでカピタン頑張れとか、２度とモテないようにボコボコにしろとか、失神させろとか、そういうコメントが多い。でもそれもそれで面白いなと。そうやって言ってくる人はもちろん俺みたいにできないんで。より勝った時が美味しいなと」と、語っていた。