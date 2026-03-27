今日はちょっと気分を上げたい。だけど、あんまり気張りたくはない。手軽にサクッと、なるべく財布にも優しく……。そんなテンションの夜にちょうどいいグルメをローソンで発見した。ローソン限定の本格派ジントニック「COCO de BAR(ココデバー)」と、「からあげクン直七すだち味」と「パリパリチキン」という2種のホットスナックである。家でゆるく飲むのはもちろん、これからの花見シーズンに外へ連れ出すのもアリ。というか、