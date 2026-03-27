乾燥したネムリユスリカの幼虫（農研機構提供）水がない環境でも生き延びる昆虫「ネムリユスリカ」の細胞にショウジョウバエの嗅覚に関わる遺伝子を導入し、乾燥に強くにおいを検知できる細胞を作ったと、農業・食品産業技術総合研究機構（茨城県つくば市）などのチームが27日までに発表した。常温で保存や輸送ができ、病気の診断や食品の品質評価に使う「においセンサー」の開発を目指す。アフリカの半乾燥地域にすむネムリユ