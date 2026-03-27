テレビ朝日の番組『しあわせのたね。』 では、さまざまなSDGsの課題に取り組み、暮らしを未来へ紡ぐ“はじめの一歩”を踏み出した人たちを紹介している。今回取り上げるのは、リノベーションを通してサステナブルな街づくりに取り組んでいる、アトリエいろは一級建築士事務所代表の千葉健司さんだ。千葉さん：「私たちは元々の建物の価値を生かしながら、街や時代に合わせた形に作り替えています」数年前まで空き家率が全国ワース