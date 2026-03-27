楽しんご 新幹線の良さに気づくタレントの楽しんごさんは2026年3月25日、公式Xで、福岡に行く際は飛行機ではなく新幹線の方がよいと持論を語りました。【画像】「これなにタワー」ポーズをとる楽しんご楽しんごさんは公式Xで「飛行機派だった自分に言いたい。福岡行くの、もう新幹線でいい」とコメント。その理由として「羽田までの移動、保安検査、待ち時間…あの一連の“見えないロス”全部カットできるのデカすぎる。ドア