【モデルプレス＝2026/03/27】TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜／生放送）が、3月30日より6年目に突入。シーズンレギュラーとして、6人の新たな「ラヴィット！」ファミリーが発表された。【写真】M!LK塩崎太智＆加藤大悟がキス寸前◆塩崎太智＆曽野舜太ら「ラヴィット！」ファミリーに決定月曜日は白石美帆、火曜日高木菜那（※「高」は正式には「はしごだか」）、水曜日はM!LKの塩崎太智（「崎」は