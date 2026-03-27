（上段左から）白石美帆、高木菜那、塩崎太智（下段左から）曽野舜太、風間俊介、柳原可奈子（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/03/27】TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜／生放送）が、3月30日より6年目に突入。シーズンレギュラーとして、6人の新たな「ラヴィット！」ファミリーが発表された。

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◆塩崎太智＆曽野舜太ら「ラヴィット！」ファミリーに決定


月曜日は白石美帆、火曜日高木菜那（※「高」は正式には「はしごだか」）、水曜日はM!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）＆曽野舜太、木曜日は風間俊介、金曜日は柳原可奈子と、6人の新たな「ラヴィット！」ファミリーが6月までシーズンレギュラーとして番組を盛り上げる。

柳原は1週目から、白石、高木、塩崎＆曽野、風間は2週目から参戦する。

◆「ラヴィット！」新企画も登場


6年目も変わらず、“日本でいちばん明るい朝番組”として「ラヴィット！」らしく笑いに満ちたラインアップを放送。3月30日からの1週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲームなど新企画も登場する。（modelpress編集部）

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