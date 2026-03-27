「ラヴィット！」新シーズンレギュラー6人発表 M!LK塩崎太智＆曽野舜太・風間俊介ら
【モデルプレス＝2026/03/27】TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜／生放送）が、3月30日より6年目に突入。シーズンレギュラーとして、6人の新たな「ラヴィット！」ファミリーが発表された。
【写真】M!LK塩崎太智＆加藤大悟がキス寸前
月曜日は白石美帆、火曜日高木菜那（※「高」は正式には「はしごだか」）、水曜日はM!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）＆曽野舜太、木曜日は風間俊介、金曜日は柳原可奈子と、6人の新たな「ラヴィット！」ファミリーが6月までシーズンレギュラーとして番組を盛り上げる。
柳原は1週目から、白石、高木、塩崎＆曽野、風間は2週目から参戦する。
6年目も変わらず、“日本でいちばん明るい朝番組”として「ラヴィット！」らしく笑いに満ちたラインアップを放送。3月30日からの1週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲームなど新企画も登場する。（modelpress編集部）
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◆塩崎太智＆曽野舜太ら「ラヴィット！」ファミリーに決定
月曜日は白石美帆、火曜日高木菜那（※「高」は正式には「はしごだか」）、水曜日はM!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）＆曽野舜太、木曜日は風間俊介、金曜日は柳原可奈子と、6人の新たな「ラヴィット！」ファミリーが6月までシーズンレギュラーとして番組を盛り上げる。
◆「ラヴィット！」新企画も登場
6年目も変わらず、“日本でいちばん明るい朝番組”として「ラヴィット！」らしく笑いに満ちたラインアップを放送。3月30日からの1週間は「ヒットチャート10」や「ご当地ドボンクイズ」「THEジャスト」など名物企画が続々。さらに朝から元気な場所に突撃する中継コーナー、スマホ1台でスタジオメンバーと一緒に遊べる視聴者参加型ゲームなど新企画も登場する。（modelpress編集部）
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