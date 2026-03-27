50〜60代は、仕事人生の中でもっともストレスを抱えやすい時期かもしれない。定年直前の重責、再雇用による働き方の変化、会社の改革や人員整理などの状況の中で、心のバランスを崩しがちだ。多くのビジネスパーソンを見てきた筆者が、中高年の心を守るための考え方を解説する。※本稿は、大塚 寿『定年5年前からの「やってはいけない」 1万人の体験談からわかった「後悔しない会社人生の終え方」』（PHP研究所）の一部を抜粋・編