Adoの新曲「春に舞う」が、4月6日21時より配信されるABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』新シリーズの主題歌に決定した。 （関連：Fujii Kaze、YOASOBI、Ado、10-FEET、ちゃんみな、HANA……アメリカに刻み込む“日本の音楽”の最前線） 今回、Adoは主題歌と挿入歌を担当し、同番組との年間タイアップとなる。「春に舞う」は番組のために書き下ろされた新曲で、切なさと高揚感が同