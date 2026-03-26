助手席なしの割り切り設計2024年10月10日、ホンダ「N-VAN e：」が発売されました。同車は、2018年に登場した軽商用バン「N-VAN」をベースに開発されたバッテリーEV（BEV）モデルで、機能性と快適性を両立しています。主に配送業務用途を中心に高い支持を集めています。なお、ベースモデルのN-VANは2019年にRJCカー・オブ・ザ・イヤー特別賞を受賞しています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダの斬新「“1人乗り”軽自動車