助手席なしの割り切り設計

2024年10月10日、ホンダ「N-VAN e：」が発売されました。同車は、2018年に登場した軽商用バン「N-VAN」をベースに開発されたバッテリーEV（BEV）モデルで、機能性と快適性を両立しています。主に配送業務用途を中心に高い支持を集めています。

なお、ベースモデルのN-VANは2019年にRJCカー・オブ・ザ・イヤー特別賞を受賞しています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダの斬新「“1人乗り”軽自動車」です！ 画像で見る

そんなN-VAN e：には多くのグレードが設定されており、なかで「N-VAN e： G」は助手席を廃した1人乗り仕様を採用している点が大きな特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1950mm、ホイールベース2520mmです。他グレードと比較すると、全高は10mm低く設定されています。

エクステリアは、コンテナを思わせるボディ形状やタフな印象を強調する3本のキャラクターラインを採用し、実用性とデザイン性を両立しています。

ボディカラーはタフタホワイトIIIとルナシルバー・メタリックの2色を設定し、いずれもシンプルで扱いやすい仕上がりとなっています。

インテリアは「積む・運ぶ」ことに最適化されており、荷物と人の使い勝手を徹底的に考慮した設計です。

シートを省いたことで低床化を実現し、荷室は最大容量を追求。これにより大型荷物の積載性が向上するとともに、後方視界の確保にも貢献しています。

また、縦方向のビードラインを採用することで剛性を高め、キズが目立ちにくい工夫も施されています。

さらに、助手席側のインストルメントパネルを垂直形状とすることで、前後にわたって無駄のないスクエアな荷室空間を実現しています。

装備面では、新世代コネクテッド技術「Honda CONNECT」を搭載しています。これにより、バッテリー残量の確認や充電開始時間の設定などをスマートフォンから操作することが可能です。

さらに、充電待機時間や最大充電量、最大電流量、外部給電時の下限SOCなどの設定にも対応しており、EVライフの利便性と快適性を高めています。

パワートレインには高エネルギー密度バッテリーを採用し、各種バッテリーマネジメント機能の最適化によって電費性能を向上させています。その結果、WLTCモードで245kmの一充電走行距離を実現しました。

また、バッテリーは薄型化を徹底することで、荷室スペースの確保と航続距離の両立を図っています。

なお、N-VAN e： Gは新車オンラインストア「Honda ON」限定のモデルとなっており、価格（消費税込み）は月額4万9713円から設定されています。月間走行距離やオプション内容に応じて、柔軟にプランを選択することが可能です。

1人乗り仕様の軽商用EVバンであるN-VAN e： Gは、業務用途はもちろん、趣味用途でも幅広い活躍が期待されます。