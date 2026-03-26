はるな（村谷はるな）とたくや（林田拓也）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。デニムリンクコーデでステージに登場し、その抜群スタイルに反響が寄せられた。【映像】ウエストがあらわ！はるな＆たくやの全身スタイル昨年1月にスタートした『今日好き』の「卒業編2025 in ソウル」で、カップルになったはるなとたくや。たくはるカップルと