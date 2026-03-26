シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』幸四郎版／松也版 シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』幸四郎版／松也版 2枚組Blu-rayが6月10日に発売される。 本作は「歌舞伎NEXT」シリーズ第2弾として2024年11月・12月に新橋演舞場で上演された作品。劇団☆新感線の数々の名作を手掛けてきた脚本家・中島かずきと、演出家・いのうえひでのりにより、同劇団ならではの激しい立ち廻りやドラマ性あふれる展開と、歌舞