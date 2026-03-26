

シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』幸四郎版／松也版

シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』幸四郎版／松也版 2枚組Blu-rayが6月10日に発売される。



本作は「歌舞伎NEXT」シリーズ第2弾として2024年11月・12月に新橋演舞場で上演された作品。劇団☆新感線の数々の名作を手掛けてきた脚本家・中島かずきと、演出家・いのうえひでのりにより、同劇団ならではの激しい立ち廻りやドラマ性あふれる展開と、歌舞伎の様式美を融合させ、新たな舞台表現として大きな注目を集めた。



松本幸四郎

舞台は、混沌とした戦乱の世。《オボロの森》に生きる男・ライは、魔物との邂逅を契機に野望へと突き動かされ、王座を巡る争いへと身を投じていく。シェイクスピアの「リチャード三世」から着想を得た物語を基に、人間の欲望と運命を描く壮大な世界観を構築。歌舞伎の伝統的な手法と、劇団☆新感線特有の激しくスピード感あふれる演出が掛け合い、まさに「歌舞伎NEXT」の真骨頂ともいえる舞台が繰り広げられた。



尾上松也

主人公・ライをWキャストで演じたのは松本幸四郎と尾上松也。Blu-rayには、その両バージョンを贅沢に収録。シネマ歌舞伎ならではの映像演出により、舞台の圧倒的な迫力や俳優の息遣いまでを臨場感豊かに楽しむことができる。

さらに計120分を超える大ボリュームの映像特典を収録。松本幸四郎、尾上松也らが全身全霊で挑んだ舞台の裏側に密着した必見の「メイキング」をはじめ、豪華キャスト陣の貴重なトークが楽しめる「完成披露上映会舞台挨拶」、劇場を熱気で包んだ感動の「カーテンコール（博多座公演千穐楽）」まで、本編の興奮をさらに深める充実の内容となっている。



シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』幸四郎版／松也版



幸四郎版／松也版[2枚組]Blu-ray シネマ歌舞伎『歌舞伎NEXT 朧の森に棲む鬼』幸四郎版／松也版[2枚組]Blu-ray 価格：16,500円(税込) 品番：SHBR-802 収録内容

・幸四郎版 本編約202分＋映像特典約82分

・松也版 本編約201分＋映像特典約42分

※収録公演 2024年11月・12月新橋演舞場公演 映像特典

完成披露上映会舞台挨拶／メイキング／カーテンコール（博多座公演千穐楽） 外装

スリーブケース



Blu-rayの詳細はこちら。

https://cinemaplus.shochiku.co.jp/latest-info/detail/206/

（文：エントレ編集部）