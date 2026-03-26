BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のTikTokを更新。軍服で踊る動画を公開し、話題を集めている。 【動画】ジョングク＆V、“違和感ゼロ”の入れ替わりが話題【写真】J-HOPEが公開したVとジョングクの双子コーデ（9枚目） ■BTS・Vとジョングクの入れ替わりにファンも驚き「気づかなかったｗ」 BTSは、3月23日（現地時間）にアメリカ・ニューヨークのピア17で、Spotifyとのコラボイベント『Spotify X BTS：