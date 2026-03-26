BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のTikTokを更新。軍服で踊る動画を公開し、話題を集めている。

【動画】ジョングク＆V、“違和感ゼロ”の入れ替わりが話題【写真】J-HOPEが公開したVとジョングクの双子コーデ（9枚目）

■BTS・Vとジョングクの入れ替わりにファンも驚き「気づかなかったｗ」

BTSは、3月23日（現地時間）にアメリカ・ニューヨークのピア17で、Spotifyとのコラボイベント『Spotify X BTS： SWIMSIDE』を開催。アメリカ滞在中のホテルで撮影されたと思われる動画には、軍服に身を包んだJUNG KOOKが、リリースしたばかりのアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」に合わせて踊っている。

JUNG KOOKの後ろでは、メンバーのV（ヴィ）が黒縁メガネをかけた姿でベッドに入り、リラックスしている様子も見ることができる。

しかし動画を見ていると、2度ほど不自然に切り変わる部分があることに気づく。よくよく見ると、JUNG KOOKとVが入れ替わり、軍服姿のVが手前で踊り、JUNG KOOKは黒縁メガネをかけてベッドでリラックスしている。

以前から「似ている」と言われているJUNG KOOKとVだからこそ出来た秀逸なダンス動画に、ファンからは「途中まで気づかなかったｗ」「似すぎ」「全く違和感ない」「途中で笑っちゃうジョングクかわいい」「編集が天才」「そっくりｗｗ」「グテ双子すぎる」「軍服姿も見れて嬉しい」「ビハインド見たい！」「芸細かっ！笑」「ベッドでメガネの2人もかわいい」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：J-HOPEが公開したVとジョングクの双子コーデ（9枚目）