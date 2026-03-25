「忙しいから」は、恋愛では理由にも言い訳にもなるもの。同じ忙しさでも、会える人と会えない人がいるのはなぜなのでしょうか？実は男性の本命サインは、そんな“優先順位のつけ方”に表れます。忙しくても時間をつくる本来はこなすべき仕事や予定があっても、「少しだけでも会おう」と動くのは、本命女性との関係構築の方が優先順位が高いからです。男性は本命相手には、自然と“空いた時間”ではなく“時間をつくる”発想になり