「ちゃんと時間つくるよ」男性の本命サインは“優先順位のつけ方”に出る
「忙しいから」は、恋愛では理由にも言い訳にもなるもの。同じ忙しさでも、会える人と会えない人がいるのはなぜなのでしょうか？実は男性の本命サインは、そんな“優先順位のつけ方”に表れます。
忙しくても時間をつくる
本来はこなすべき仕事や予定があっても、「少しだけでも会おう」と動くのは、本命女性との関係構築の方が優先順位が高いからです。男性は本命相手には、自然と“空いた時間”ではなく“時間をつくる”発想になります。
既に入っている予定を調整する
既に予定が入っていても、本命女性と会えるのであれば、男性は「その日は無理」で終わらず、既に入っていた予定を調整しようとすることも。また、予定を動かせなかったとしても、「この日ならどう？」と代替案を出してくるでしょう。
会う時間を何よりも大切にする
男性が短い時間でも会おうとしたり、会っている時間にスマホを触らないのは、本命女性と過ごす時間を何よりも大切にしているからです。まさに本命サインという行動と言えます。
恋愛では、優先順位の付け方に男性の本音が出ます。忙しくても時間をつくり、既に入っていた予定を調整しようとし、会っている時間を何より大切にする。男性にそんな姿勢があるか、ぜひ確認してみてくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼言葉だけじゃないから信用できる。男性が「本命女性だけ」にする行動