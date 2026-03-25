演歌歌手・小林幸子が千葉・幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議２０２６」（４月２５、２６日）で桜の化身「花咲かばあさん」として登場することが発表された。これまでプロレスラー、ヘヴィメタル、ギャルニコニコ超会議の?ネ申?など、斬新な演出や圧巻の生歌唱でユーザーを熱狂させてきた「ラスボス」こと小林。今年はこれまで「恋桜」「千本桜」「サクラガミ」など数々の桜をテーマにした楽曲を披露し続けてきた小林