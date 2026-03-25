3月21日、韓国・ソウルの光化門（クァンファムン）広場でBTSのカムバック公演が行われた。予想の2割に満たなかったBTS公演「メンバー全員が兵役服務を終え、3年9か月ぶりに7人の完全体として戻ってきました。韓国国内だけでなく、全世界で彼らの復帰を待ち望む声が多かったため、満を持してこのような特別な公演が開催されたのです。最新アルバム『ARIRANG』に収録されたリード曲『SWIM』をはじめ、一世を風靡したヒット作『Dy