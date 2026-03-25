お笑い芸人、レイザーラモンHG（50）の妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈（43）が25日、自身のインスタグラムを更新。親交のある人気タレントの誕生日を祝福した。住谷は「ほしのあきちゃんお誕生日おめでとう」と、タレント・ほしのあきとの2ショット写真をアップ。14日に49歳の誕生日を迎えたほしのを祝福した。そして「2人で語って語って語りまくった1日でした」と振り返り、「出会って25年！これからも健康第一で