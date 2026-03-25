【スシロー×アニメ「文豪ストレイドッグス」コラボキャンペーン】 4月1日～4月19日 開催予定 あきんどスシローは、アニメ「文豪ストレイドッグス」とのコラボレーションを全国の「スシロー」にて4月1日から実施する。期間は4月19日まで。 「文豪ストレイドッグス」は文豪の名を懐いたキャラクターたちが活躍する異能バトルアクション作品。4月にT